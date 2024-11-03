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В Угледаре одной ракетой «Бук» сбили более десяти снарядов «Града» ВСУ

Российские военные с помощью одной ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» уничтожили в Угледаре 12 снарядов, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО “Град” — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным «Тайга».

Как он отметил, цели, которые обнаруживают расчеты ЗРК, сопровождают и уничтожают на высоте до 22 километров и на расстоянии от трех до 45 километров.

Город Угледар расположен на юго-западе Донецкой народной республики в Волновахском районе примерно в 60 км от Донецка.

В начале октября военное ведомство отчиталось о взятии Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль. 29 октября Минобороны сообщило, что российские войска заняли населенные пункты севернее Угледара — Катериновку, Горняк и Доброволье в ДНР.