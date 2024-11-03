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Куряне рассказали, как спасались от дронов ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жители Курской области бежали от ВСУ через речку и вынуждены были лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов, в итоге их вывез мужчина, помогавший в августе раненому военкору Евгению Поддубному, рассказала эвакуированная жительница на допросе у военных следователей в качестве свидетеля.

Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.

«На глазах у них (родственников — ред.) соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные… И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который (Евгения — ред.) Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — рассказала женщина.

ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек.

Седьмого августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки украинского дрона. Получив тяжелые ранения, репортер смог выйти из разбитой машины и поймать попутку в сторону областного центра. После выписки из больницы, где он находился на лечении, Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области, чтобы поблагодарить их и пожать им руку.

В сентябре президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.