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ТАСС: российские специалисты тестируют списанные спутники НАТО для связи на СВО

Российские специалисты тестируют технологию использования списанных спутников НАТО, сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России. По его словам, такая технология позволит пользоваться спутниковой связью в зоне спецоперации при работающих средствах радиоэлектронной борьбы.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства рассказал, что списанные спутники НАТО, расположенные на орбите, ранее уже использовались радиолюбителями для обмена голосовыми сообщениями. Специалисты придумали, как задействовать такие каналы связи для цифрового общения. «То есть мы кодируем цифровую информацию в виде звуковых сигналов, как раньше это происходило в ходе применения модемов dial-u», — добавил источник.

Он отметил, что разработанную технологию потенциально можно применять для различных задач и вне зоны спецоперации. В том числе, сказал собеседник, в агротехнологической сфере.

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