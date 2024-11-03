ТАСС: российские специалисты тестируют списанные спутники НАТО для связи на СВО

Собеседник агентства рассказал, что списанные спутники НАТО, расположенные на орбите, ранее уже использовались радиолюбителями для обмена голосовыми сообщениями. Специалисты придумали, как задействовать такие каналы связи для цифрового общения. «То есть мы кодируем цифровую информацию в виде звуковых сигналов, как раньше это происходило в ходе применения модемов dial-u», — добавил источник.