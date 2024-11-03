Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Тайваня сообщил о гибели спецназовца, служившего в ВСУ

Во время боевых действий в зоне специальной военной операции погиб тайваньский доброволец в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает CNA со ссылкой на заместителя официального представителя МИД Тайваня Сяо Куангвей.

Источник: Соцсети

По его словам, гибель солдата подтвердил МИД через Международный легион защиты Украины. Куангвей также уточнил, что министерство пообещало семье погибшего оказать всю необходимую помощь. По просьбе семьи, имя погибшего агентство не приводит. Однако CNA пишет, что это был 44-летний У Чунт, уроженец Гаосюна, ветеран Командования сил специального назначения армии Тайваня.

Как отмечает CNA, это уже второй военнослужащий из Тайваня, который погиб, сражаясь на стороне ВСУ.

Накануне канал Sky News сообщал о гибели воевавшего на стороне Украины британского наемника Лиама Лава. По данным родственников, мужчина был убит минометным снарядом в Лимане. Такую информацию 9 октября передал семье его сослуживец.

В начале октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в интернациональном легионе ВСУ участвует около 18 тыс. иностранцев из 85 стран.