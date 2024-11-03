МИД Тайваня сообщил о гибели спецназовца, служившего в ВСУ

По его словам, гибель солдата подтвердил МИД через Международный легион защиты Украины. Куангвей также уточнил, что министерство пообещало семье погибшего оказать всю необходимую помощь. По просьбе семьи, имя погибшего агентство не приводит. Однако CNA пишет, что это был 44-летний У Чунт, уроженец Гаосюна, ветеран Командования сил специального назначения армии Тайваня.