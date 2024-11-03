МИД Тайваня сообщил о гибели спецназовца, служившего в ВСУ

По его словам, гибель солдата подтвердил МИД через Международный легион защиты Украины. Куангвей также уточнил, что министерство пообещало семье погибшего оказать всю необходимую помощь. По просьбе семьи, имя погибшего агентство не приводит. Однако CNA пишет, что это был 44-летний У Чунт, уроженец Гаосюна, ветеран Командования сил специального назначения армии Тайваня.
Как отмечает CNA, это уже второй военнослужащий из Тайваня, который погиб, сражаясь на стороне ВСУ.
Накануне канал Sky News сообщал о гибели воевавшего на стороне Украины британского наемника Лиама Лава. По данным родственников, мужчина был убит минометным снарядом в Лимане. Такую информацию 9 октября передал семье его сослуживец.
В начале октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в интернациональном легионе ВСУ участвует около 18 тыс. иностранцев из 85 стран.