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Группировка «Север» нанесла удар по двум бригадам ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины и иностранных наемников в районах населенных пунктов Малиновка, Макариха, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 30 военнослужащих, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.