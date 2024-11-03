Группировка «Север» нанесла удар по двум бригадам ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины и иностранных наемников в районах населенных пунктов Малиновка, Макариха, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 30 военнослужащих, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.