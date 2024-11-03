Группировка «Юг» продолжила продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения “Южной” группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 54-й, 67-й, 72-й механизированных, 3-й танковой, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Дальнее, Часов Яр, Ильинка, Берестки, Курахово, Северск и Дроновка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.