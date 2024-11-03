ВСУ за сутки потеряли более 500 человек в зоне действия группировки «Центр»

«Отражены 10 контратак формирований 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, боевую бронированную машину “Казак”, четыре пикапа, 152-мм гаубицу “Мста-Б” и 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и 105-мм орудие М119», — говорится в сводке ведомства.