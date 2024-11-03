Группировка «Запад» отразила пять контратак ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.