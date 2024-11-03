Группировка «Запад» отразила пять контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка, Першотравневое, Купянск Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ.
Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", — добавили в МО РФ.