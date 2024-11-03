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Группировка «Запад» отразила пять контратак ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка, Першотравневое, Купянск Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ.

Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", — добавили в МО РФ.