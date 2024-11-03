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Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские формирования за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» потеряли до 105 военнослужащих, танк и самоходку Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 152-й егерской бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Великая Новоселка, Раздольное, Макаровка и Островского Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмового батальона 23-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.