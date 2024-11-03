Священник рассказал о жертвоприношениях в «Азове»* и «Айдаре»*

«Самопожертвование, готовность отдать свою жизнь за высшее — это как раз русская христианская традиция. А вот жестокость, вплоть до убийств, издевательств над мирными людьми, принесение в жертву не себя, а других — это вот типаж язычества. Мне известны факты того, как неонацисты-язычники в свое время из России перебегали на Украину, потому что там находили себе родственных по духу и по мировоззрению людей», — сказал он.