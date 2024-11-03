Священник рассказал о жертвоприношениях в «Азове»* и «Айдаре»*

«Посмотрите на “Азов”*, “Айдар”* и другие языческие украинские батальоны. Посмотрите, сколько беды они принесли как своим на их территориях людям, так и на наших оккупированных. Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», — подчеркнул он.
По словам священника, украинские неонацисты совершают подобное и в Курской области, чему есть множество доказательств. Он добавил, что очевидные языческие истоки этого зверства понятны, и выразил надежду, что эти преступления дойдут до суда.
Протоиерей также отметил, что демонстративный якобы культ силы и героизма на практике превращается у украинских неонацистов в противоположные вещи.
«Самопожертвование, готовность отдать свою жизнь за высшее — это как раз русская христианская традиция. А вот жестокость, вплоть до убийств, издевательств над мирными людьми, принесение в жертву не себя, а других — это вот типаж язычества. Мне известны факты того, как неонацисты-язычники в свое время из России перебегали на Украину, потому что там находили себе родственных по духу и по мировоззрению людей», — сказал он.
В частях, где командиры увлекаются подобного рода культами, наступает моральное разложение, добавил священнослужитель.
«Я там регулярно бываю. Меня заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований. Я об этом сам говорю с офицерами, с командованием, нередко нахожу понимание: сами просят поговорить с бойцами, чтобы не увлекались языческими идеями. Так что это представляет собой реальную проблему, с которой нужно бороться», — заключил он.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.