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В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции «Никитовка» в Горловке в ДНР, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по рынку посёлка станции “Никитовка”, — написал Приходько.

Позднее Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке станции «Никитовка» ранен мирный житель.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.