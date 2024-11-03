В поселке в Горловке беспилотник атаковал рынок

«Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по рынку посёлка станции “Никитовка”, — написал Приходько.
Позднее Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в посёлке станции «Никитовка» ранен мирный житель.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.