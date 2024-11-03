В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека

«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады “скорой” доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу», — написал он.
Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах. В пяти частных домовладениях выбило окна, посекло кровли, фасады и надворные постройки. Помимо этого, повреждения получили 21 автомобиль и три объекта торговли.
Губернатор также сообщил, что на территории поселка нашли суббоеприпасы «Колокольчик». Он призвал быть предельно внимательными, при обнаружении незнакомого предмета не поднимать его с земли, а позвонить в 112.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.