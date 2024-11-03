Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ

«За все время моего пребывания в том селе мой телефон ни разу никто не проверял. Для меня это очень удивительно, и для всех, думаю, очень удивительно. Наверное, сильно помог паспорт США», — заявил военный.
Мартиндейл добавил, что он все равно удалял переписки из мессенджера Telegram и чистил его кэш.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.