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В приграничье Курской области Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сказали там.

Также Минобороны показало кадры боевой работы Су-34.