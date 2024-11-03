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«Военная хроника»: ВС России начинают постепенное расширение плацдарма

«Военная хроника» заявила, что после небольшого отдыха войска России начинают постепенное расширение плацдарма.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Селидово. После небольшого отдыха войска РФ начинают постепенное расширение плацдарма. Зачищено Вишнёвое, войска скоро попрут дальше. Параллельно с украинской стороны сообщают, что начались бои за соседнее село Новоалексеевка», — говорится в материале.

Как указывает «Военная хроника», это значит, что «лепестки» наступления по-прежнему работают и нужны для прежней цели: обезопасить наступающие части с флангов.

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Вишнёвое в Донецкой Народной Республике.