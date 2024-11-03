ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов

В пяти районах атакам подверглись 15 населенных пунктов. Было выпущено 27 снарядов, а также зафиксировано 14 атак с использованием беспилотников. Пострадал один мирный житель, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период повреждено пять автомобилей.
«В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка и Козинка выпущено 13 боеприпасов в ходе четырех обстрелов. Без пострадавших и повреждений. Над Ивнянским районом нашей системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населённым пунктам было выпущено десять боеприпасов и восемь беспилотников. В селе Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — ранен водитель. В Краснояружском районе по двум селам выпущено два боеприпаса и осуществлён сброс трех боеприпасов с двух БПЛА.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка и Середа выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью трех БПЛА», — сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.