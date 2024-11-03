ВСУ выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов

Он добавил, что в Белгородском районе по шести населённым пунктам было выпущено десять боеприпасов и восемь беспилотников. В селе Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — ранен водитель. В Краснояружском районе по двум селам выпущено два боеприпаса и осуществлён сброс трех боеприпасов с двух БПЛА.