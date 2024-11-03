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Ермак назвал полный вывод войск России условием завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM.

Источник: © РИА Новости

«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — написал он, перечисляя «условия мира».

Тем не менее, Ермак признал, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон, но если они основываются на международном праве и сохранности границ Украины.

В пятницу глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на сегодня нет.

В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.