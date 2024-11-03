Сервис Google Maps раскрыл расположение систем ПВО Украины

Картографический сервис Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины, на которых оказалось видно расположение военных объектов, сообщил директор украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Алексей Коваленко.
«Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал он в телеграм-канале.
Спустя полтора часа Коваленко добавил, что представители Google начали исправлять ситуацию, и пообещал проработать механизм более оперативной связи с корпорацией.
Директор ЦПД оговорился, что намеренно не уточняет, о каких украинских военных объектах идет речь. Скриншоты со спутниковых карт Google этой ночью распространились по пророссийским телеграм-каналам, из которых следует, что раскрытыми оказались позиции ПВО.
Согласно датировке на сервисе Google Earth, новые спутниковые снимки были сделаны 28 сентября 2023 года, на старых снимках от октября 2021-го и апреля 2022 года на месте систем ПВО — чистое поле.
Также на сервисе есть снимок аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором видны самолеты, ангары и другие объекты.
Для своих картографических сервисов Google использует снимки американской космической компании Maxar. В апреле 2022 года руководство Maxar сообщило о нехватке четырех спутников и планах вывести на орбиту дополнительные аппараты, чтобы удовлетворить спрос спецслужб США на снимки территории Украины. Основные клиенты Maxar — Национальное разведывательное управление (NRO) и Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) — более чем вдвое нарастили закупки спутниковых снимков территории Украины с начала конфликта.
В феврале 2022 года были временно отключены некоторые инструменты Google Maps, которые в режиме реального времени предоставляют информацию о пробках и загруженности различных общественных мест «для безопасности местных сообществ».