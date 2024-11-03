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Сервис Google Maps раскрыл расположение систем ПВО Украины

На обновленных спутниковых картах видны объекты ВСУ, в том числе крупнейшие аэродромы, где размещены истребители и системы ПВО. Киев экстренно связался с корпорацией.

Источник: Без источника

Картографический сервис Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины, на которых оказалось видно расположение военных объектов, сообщил директор украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Алексей Коваленко.

«Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал он в телеграм-канале.

Спустя полтора часа Коваленко добавил, что представители Google начали исправлять ситуацию, и пообещал проработать механизм более оперативной связи с корпорацией.

Директор ЦПД оговорился, что намеренно не уточняет, о каких украинских военных объектах идет речь. Скриншоты со спутниковых карт Google этой ночью распространились по пророссийским телеграм-каналам, из которых следует, что раскрытыми оказались позиции ПВО.

К примеру, на снимке киевского аэропорта Жуляны видна система ПВО, ее телеграм-каналы идентифицируют как ЗРК Patriot.

Согласно датировке на сервисе Google Earth, новые спутниковые снимки были сделаны 28 сентября 2023 года, на старых снимках от октября 2021-го и апреля 2022 года на месте систем ПВО — чистое поле.

Также на сервисе есть снимок аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором видны самолеты, ангары и другие объекты.

Для своих картографических сервисов Google использует снимки американской космической компании Maxar. В апреле 2022 года руководство Maxar сообщило о нехватке четырех спутников и планах вывести на орбиту дополнительные аппараты, чтобы удовлетворить спрос спецслужб США на снимки территории Украины. Основные клиенты Maxar — Национальное разведывательное управление (NRO) и Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) — более чем вдвое нарастили закупки спутниковых снимков территории Украины с начала конфликта.

В феврале 2022 года были временно отключены некоторые инструменты Google Maps, которые в режиме реального времени предоставляют информацию о пробках и загруженности различных общественных мест «для безопасности местных сообществ».

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