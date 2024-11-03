Сервис Google Maps раскрыл расположение систем ПВО Украины

Для своих картографических сервисов Google использует снимки американской космической компании Maxar. В апреле 2022 года руководство Maxar сообщило о нехватке четырех спутников и планах вывести на орбиту дополнительные аппараты, чтобы удовлетворить спрос спецслужб США на снимки территории Украины. Основные клиенты Maxar — Национальное разведывательное управление (NRO) и Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) — более чем вдвое нарастили закупки спутниковых снимков территории Украины с начала конфликта.