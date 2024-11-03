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Guardian: южная часть линии обороны ВСУ в ДНР близка к обрушению

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Российские войска наступают наиболее быстрыми с начала 2022 года темпами, в результате чего южная часть линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР близка к обрушению. Об этом сообщила газета The Guardian.

Источник: AP 2024

По ее данным, в октябре ВС РФ освободили более 500 кв. км территории, из которых две трети пришлись на ДНР. Издание отметило, что российские войска также заняли около 40 кв. км на купянском направлении.

На этом фоне начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин заявил, что около 1,4 тыс. человек, проживающих в городе на восточном берегу реки Оскол, отказываются от эвакуации и ждут прихода российских войск. Газета подчеркнула, что с начала октября ситуация в Купянске стала значительно хуже для ВСУ. Украинские военнослужащие, с которыми пообщалось издание, отметили, что ВС РФ имеют превосходство в артиллерии, боевой технике и личном составе.