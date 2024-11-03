Guardian: южная часть линии обороны ВСУ в ДНР близка к обрушению

На этом фоне начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин заявил, что около 1,4 тыс. человек, проживающих в городе на восточном берегу реки Оскол, отказываются от эвакуации и ждут прихода российских войск. Газета подчеркнула, что с начала октября ситуация в Купянске стала значительно хуже для ВСУ. Украинские военнослужащие, с которыми пообщалось издание, отметили, что ВС РФ имеют превосходство в артиллерии, боевой технике и личном составе.