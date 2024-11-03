Американец Дэниэл Мартиндейл рассказал о работе на армию России в тылу ВСУ

Он отметил, что поддерживал хорошие отношения с местными жителями и помогал им с починкой домов. Тем не менее, к нему относились с подозрением из-за того, как он произносил слово «паляница». Американец заявил, что оно выступает «проверочным словом» у украинцев и Мартиндейл произносил его с русским акцентом.