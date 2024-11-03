Американец Дэниэл Мартиндейл рассказал о работе на армию России в тылу ВСУ

По словам американца, в феврале 2022 года он прибыл через Польшу на Украину, а затем добрался через Краматорск до деревни, откуда передавал России координаты объектов ВСУ. Мартиндейл не уточнил название населенного пункта, где находился. Телефон для связи с ВС РФ ему доставили с помощью беспилотника, контакт поддерживался через Telegram.
«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш. Принимал все необходимые меры предосторожности. Но за все время моего пребывания в том селе мой телефон ни разу никто не проверял», — заявил Мартиндейл.
Он отметил, что поддерживал хорошие отношения с местными жителями и помогал им с починкой домов. Тем не менее, к нему относились с подозрением из-за того, как он произносил слово «паляница». Американец заявил, что оно выступает «проверочным словом» у украинцев и Мартиндейл произносил его с русским акцентом.
Штаб обороны ДНР сообщил в конце октября, что российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, передававшего разведданные для ВС РФ. Как утверждалось, иностранец сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Вчера Дэниэл Мартиндейл прибыл в Москву, он планирует получить российское гражданство.