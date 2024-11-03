МВД: с начала года более 3 тыс. иностранцев—участников СВО получили гражданство РФ

Волк рассказала, что сотрудники миграционной службы МВД оказали помощь иностранцу—участнику СВО. Ему грозило выдворение за пределы России и уголовное преследование в своей стране за службу в ВС РФ и участие в боевых действиях. Иностранец написал заявление о приеме в российское гражданство, после чего был наложен запрет на его выдворение и применение каких-либо мер принуждения.
Президент России Владимир Путин подписал 4 января этого года указ, позволяющий иностранцам получить российское гражданство в упрощенном режиме, если они заключили контракт с ВС РФ или другими воинскими формированиями. Глава Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что указ решит проблему выдачи ветеранов военной операции на Украине в другие государства, где их бы ждало наказание за наемничество.