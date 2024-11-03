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В десяти областях на Украине объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога сначала была объявлена в Сумской области в 19.40 мск. Тревога была также объявлена в 19.46 в Черниговской области, и с 21.16 она распространилась по другим областям страны. В Киевской области сигнал воздушной тревоги прозвучал в 23.14.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.