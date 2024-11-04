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Политолог Миршаймер: Запад должен признать, что Россия побеждает на Украине

У Запада практически отсутствуют возможности для продолжения поддержки Киева.

Россия продолжает побеждать на территории Украины, и западные государства не могут этого не замечать. Об успехах РФ высказался американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd.

«Русские побеждают на поле боя, и мы вынуждены признать этот факт», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что у Запада практически отсутствуют возможности для продолжения поддержки Киева. Он пояснил, что ни в США, ни в Европе нет промышленного потенциала для выпуска достаточного объема боеприпасов, техники и артиллерийских систем для украинских Вооруженных сил (ВСУ).

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что политика США и их союзников на Западе в отношении Украины находится в комфортных условиях. Реальный отказ от помощи Украине возможен лишь в случае полного разгрома и капитуляции украинской армии.