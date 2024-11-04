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Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за сутки

Работа была проведена в четырех российских регионах.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны работали в четырех регионах страны за последние сутки. Подробности озвучили представители Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за 24 часа было уничтожено и перехвачено 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Днем силы ВС РФ уничтожили два дрона в Белгородской области и один — в Орловской.

Напряженная ситуация наблюдалась в ночное время. Тогда российские силы сбили 16 аппаратов над Ростовской областью, два над Белгородской и один над Волгоградской.

Ранеее российские бойцы уничтожили бронемашину Stryker ВСУ производства Соединенных Штатов Америки в Харьковской области. Работа была проведена с помощью FPV-дрона.