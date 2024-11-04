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В Харькове и Киеве прогремели взрывы

В Харькове была объявлена воздушная тревога.

В украинском Харькове произошла новая серия взрывов, совпавшая с объявлением воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает телеканал TCH.

По данным телеканала, сигнал воздушной тревоги начал звучать в городе в 21:44 мск. Подробности произошедшего не приводятся.

Кроме того, в столице Украины, Киеве, также были слышны взрывы. Местные власти пока информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла мощнейший удар по Одессе. Позднее повторный удар был нанесен по мосту в Затоке.