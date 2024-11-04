В Харькове и Киеве прогремели взрывы

В украинском Харькове произошла новая серия взрывов, совпавшая с объявлением воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает телеканал TCH.
По данным телеканала, сигнал воздушной тревоги начал звучать в городе в 21:44 мск. Подробности произошедшего не приводятся.
Кроме того, в столице Украины, Киеве, также были слышны взрывы. Местные власти пока информацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла мощнейший удар по Одессе. Позднее повторный удар был нанесен по мосту в Затоке.