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Росгвардия уничтожила позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области

В результате боевых действий были уничтожены боеприпасы и личный состав противника.

Источник: Аргументы и факты

Спецназ Росгвардии ликвидировал точку операторов беспилотных летательных аппаратов украинских вооружённых сил в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе проведения боевой задачи были нанесены несколько ударов дронами-камикадзе, в результате чего оператор обнаружил скрытую технику противника. Она также была успешно поражена.

Кроме этого, после начального удара возникло возгорание боеприпасов, хранившихся в строении боекомплекта.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками других силовых структур группу ликвидировали боевиков ВСУ в Курской области. Росгвардейцы, преследовавшие группу противника, загнали ее в засаду и ликвидировали.