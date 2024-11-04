Росгвардия уничтожила позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал точку операторов беспилотных летательных аппаратов украинских вооружённых сил в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — подчеркнули в ведомстве.
В ходе проведения боевой задачи были нанесены несколько ударов дронами-камикадзе, в результате чего оператор обнаружил скрытую технику противника. Она также была успешно поражена.
Кроме этого, после начального удара возникло возгорание боеприпасов, хранившихся в строении боекомплекта.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками других силовых структур группу ликвидировали боевиков ВСУ в Курской области. Росгвардейцы, преследовавшие группу противника, загнали ее в засаду и ликвидировали.