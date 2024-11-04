Росгвардия уничтожила позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области

«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — подчеркнули в ведомстве.