«Известия»: западные страны поставляют Киеву раритетное оружие

Еще в 2022 году украинские войска получили порядка 30 танков M-55S. Это модернизированные на рубеже 2000-х годов советские Т-55А, выпускавшиеся в 1960—1970-е годы. Они прошли значительное обновление: им установили новую 105-мм пушку, навесную динамическую броню, новую систему управления огнем и другую современную электронику. Несмотря на то что внешний вид этих машин стал более внушительным и современным, их основой по-прежнему остаются старые советские Т-55А. Сегодня некоторым из них исполнилось уже порядка 60 лет.