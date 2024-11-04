«Известия»: западные страны поставляют Киеву раритетное оружие

На сегодняшний день в арсенале Вооруженных сил Украины можно найти раритетные и устаревшие образцы военной техники, которые скорее подошли бы для музейных экспозиций. Об этом сообщают «Известия».
Например, речь идет о танках М-84, переданных Украине Хорватией. Боевые машины выпуска 1983−1991 годов стоят на вооружении ряда стран бывшей Югославии, однако для многих из них они считаются не новой, а списываемой военной техникой.
Еще в 2022 году украинские войска получили порядка 30 танков M-55S. Это модернизированные на рубеже 2000-х годов советские Т-55А, выпускавшиеся в 1960—1970-е годы. Они прошли значительное обновление: им установили новую 105-мм пушку, навесную динамическую броню, новую систему управления огнем и другую современную электронику. Несмотря на то что внешний вид этих машин стал более внушительным и современным, их основой по-прежнему остаются старые советские Т-55А. Сегодня некоторым из них исполнилось уже порядка 60 лет.
Кроме того, на вооружение ВСУ в 2022 году поступила редкая историческая система противовоздушной обороны поступила — знаменитые американские ЗРК Hawk. Сейчас такая система ПВО вряд ли сможет эффективно защищать объекты от атак современных самолетов и крылатых ракет, но их нынешние владельцы готовы с ними расстаться, а украинские военные готовы принять любое снаряжение, чтобы хоть как-то противостоять ударам Вооруженных сил РФ.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением, что руководство страны предлагает Украине покупать вооружения у Варшавы в кредит.