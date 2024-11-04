Группировка войск «Запад» за сутки захватила 43 украинских «опорника»

«Мотострелковые подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, захватили 43 опорных пункта противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве», — сказал Бигма.
Кроме того, ракетные войска группировки нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделений резерва 114-й бригады территориальной обороны противника, а расчеты противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены девять минометных расчетов… Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА», — добавил Бигма.