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Группировка войск «Запад» за сутки захватила 43 украинских «опорника»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«Мотострелковые подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, захватили 43 опорных пункта противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве», — сказал Бигма.

Кроме того, ракетные войска группировки нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделений резерва 114-й бригады территориальной обороны противника, а расчеты противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены девять минометных расчетов… Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА», — добавил Бигма.