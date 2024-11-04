Группировка войск «Запад» за сутки захватила 43 украинских «опорника»

«Мотострелковые подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, захватили 43 опорных пункта противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве», — сказал Бигма.