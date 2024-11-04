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ВС России уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки ВСУ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили командный пункт ВСУ из бетонных укрытий ударом авиабомбы, а также пункт воздушной разведки противника ударом из самоходки «Мста-С», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения воздушной разведки расчет БПЛА “Суперкам” группировки войск “Запад” выявил командный пункт противника из бетонных укрытий и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожения укрытия с помощью авиационных бомб», — говорится в сообщении.

Поражение подтвердили данные объективного контроля.

«Также в ходе разведки на удалении свыше 15 километров был обнаружен пункт воздушной разведки ВСУ. Его координаты были переданы на пункт управления и уже через несколько минут ударами САУ “Мста-С” цель была поражена», — добавили в министерстве.