«Нас поделили на батальоны и бригады, и поменяли звания — это единственная реформа, которая произошла в нашей армии, которая держится на духе воюющих людей», — возмутился он, отвечая на утверждение ведущей о том, что украинская армия не только соответствует, но даже превосходит стандарты НАТО.
Он пожаловался, что общая организация, оснащение и взаимодействие с командным составом находятся в ужасном состоянии, что не позволяет эффективно действовать в оперативной обстановке.
«Те, кто был на фронте — с первых дней и сейчас — они могут подтвердить, что как был хаос, так и остается», — посетовал он.
Сравнив методы подготовки военнослужащих войск НАТО и украинских боевиков, несмотря на возражения ведущей, он раскритиковал саму идею о том, что ВСУ и силы Североатлантического альянса могут находиться на одном уровне.
По мнению Прошинского, украинские военные не могут себе позволить иметь такую же подготовку, какую получают военные НАТО, из-за недостаточного финансирования и дефицита ресурсов, которые армия не предоставляет.
«Если мы будем каждую военную специальность вот так вот рассматривать — достаточно глубоко и по нюансам — мы поймем, что, к сожалению, до сих пор у нас ничего общего нет (с войсками НАТО. — Прим. Ред,)», — высказался он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В августе украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.