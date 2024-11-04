Экипажи Су-35С прикрыли ударившую по ВСУ авиацию в Курской области

«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в приграничных районах Курской области. Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.