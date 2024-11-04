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Экипажи Су-35С прикрыли ударившую по ВСУ авиацию в Курской области

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ прикрыли авиацию и вертолеты, которые наносили удары по военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в приграничных районах Курской области. Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время выполнения полетного задания истребителями были обнаружены излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ.