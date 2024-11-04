Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

Ранее сообщалось, что южная часть украинского фронта в Донецкой народной республике (ДНР) близка к обрушению, так как армия России за последнее время начала наступление наиболее быстрыми с начала СВО темпами. По информации The Guardian, россияне в ходе наступления взяли под контроль 500 квадратных километров территории, две трети из которых — в ДНР.