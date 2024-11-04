В ДНР прошла встреча военнопленных ВСУ с родственниками

По ее словам, подобные мероприятия проходят на постоянной основе, не только в ДНР, но и по всей территории России. Она добавила, что на текущей встрече находятся десять военнопленных и пятнадцать родственников. Она отметила, что такие встречи очень важны, так как пленные изолированы от информации и не могут узнать, как живут их родственники. Агентство сообщает, что встреча была организована при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.