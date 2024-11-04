Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клирик Казанского собора на Красной площади, священник Геннадий Бочаров рассказал РИА Новости, как чудо от обретенной Московской Казанской иконы Божией Матери, переданной патриархом Московским и всея Руси в храм, спасла жизнь воина СВО.
День Казанской иконы Божией Матери отмечает Русская православная церковь 4 ноября. В этот день в России отмечается День народного единства, празднование установлено в честь избавления Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в мае объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского. В 2023 году 4 ноября патриарх Кирилл передал вновь обретенную икону 1580 года в Казанский храм на Красной площади, откуда образ пропал в 1918 году и считался утерянным.
«Все наши прихожане с нетерпением ждут возвращения этой великой святыни (из всероссийского крестного хода)… Часто приходиться слышать, что то или иное чудо от Царицы Небесной происходило. Например, пришла женщина и говорит: “Сын у меня сейчас воюет, я молилась перед Казанской иконой Божией Матери, и сыну было явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти”, — рассказал священник.
Он назвал «Божием чудом» обретение древнего намоленного образа, «перед которым молились наши благочестивые предки и всегда слышали добрый отклик Царицы Небесной».
«Когда прикладываешься к великой святыне, ощущаешь присутствие Богородицы рядом, ее помощь. Когда образ оказался в нашем соборе, мы стали с особым вниманием к нему относиться, многие наши прихожане и многочисленные паломники ощущали помощь и защиту Царицы Небесной», — рассказал клирик.
Он отметил, что люди приезжают поклониться иконе Казанской Богоматери из других городов.
«Конечно, нам было тяжело, что образ Царицы Небесной покинул нас на какое-то время, но мы понимаем, что в других городах православные люди тоже хотят помолиться перед чудотворным образом», — рассказал клирик.
По словам священника, планируется, что Казанская икона Божией Матери будет принесена в Казанский храм 4 ноября после службы в Успенском соборе Кремля, которую возглавит патриарх Кирилл.
По преданию, в 1579 году, в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.
В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от польских интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм на Красной площади в Москве. В 1918 году Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.
Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани — вплоть до ее похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой — продали.