Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани — вплоть до ее похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой — продали.