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Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 490 военнослужащих, боевую машину Kirpi. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 67-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделения 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства», — сказали там.

Также ВСУ потеряли 2 автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 2 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 2 склада боеприпасов и 6 станций радиоэлектронной борьбы.