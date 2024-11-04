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Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинские войска потеряли до 440 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 60-й, 630-й, 92-й механизированных, 3 штурмовой бригад ВСУ, 115-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й танковой и 60-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», добавили в ведомстве.