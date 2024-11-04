Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 60-й, 630-й, 92-й механизированных, 3 штурмовой бригад ВСУ, 115-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й танковой и 60-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.