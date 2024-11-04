Группировка «Север» нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.