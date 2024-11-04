ВС России поразили НПЗ, используемый для обеспечения украинских войск

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», — говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 42 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.