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ВСУ начали эвакуировать жителей подконтрольной Константиновки в ДНР

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать мирное население в подконтрольной Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник: Reuters

«Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что администрация и силовые ведомства уже покинули город.