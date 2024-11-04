ВСУ начали эвакуировать жителей подконтрольной Константиновки в ДНР

«Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что администрация и силовые ведомства уже покинули город.
ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать мирное население в подконтрольной Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что администрация и силовые ведомства уже покинули город.