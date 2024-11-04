ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

«В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка, Вязовое и Староселье выпущен 21 боеприпас в ходе 7 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка и Середа выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 9 БПЛА», — заявил губернатор.