ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

За минувший день, по информации губернатора, украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов в семи приграничных районах региона. В результате было выпущено 78 снарядов, а также зафиксировано 22 атаки беспилотниками. В результате обстрелов повреждены три многоквартирных дома, 20 частных домовладений, пять коммерческих объектов, производственное предприятие и 23 автомобиля.
«В Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено 8 снарядов… Над Валуйским муниципальным округом сбит беспилотник… В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 7 боеприпасов… В хуторе Киселёв в результате удара беспилотника погиб мирный житель», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущены 36 боеприпасов и два беспилотника. В результате обстрела посёлка Октябрьский были ранены 4 мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам выпущены 4 снаряда и 5 БПЛА.
«В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка, Вязовое и Староселье выпущен 21 боеприпас в ходе 7 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка и Середа выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 9 БПЛА», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.