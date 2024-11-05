В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

«В Харькове прогремела серия взрывов», — говорится в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.