Таллахасси
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Серия взрывов раздалась в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал «Общественное».

Источник: РИА "Новости"

«В Харькове прогремела серия взрывов», — говорится в Telegram-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 0.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях страны.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.