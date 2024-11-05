Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив их высокую надежность, смелость и верность воинскому долгу, проявленные в ходе спецоперации. Соответствующее обращение размещено в Telegram-канале Минобороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что разведчики, продолжая традиции своих предшественников, играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, демонстрируя отвагу и героизм. История российской военной разведки насчитывает множество успешно завершенных операций, которые не только способствуют повышению обороноспособности страны, но и позволяют своевременно реагировать на потенциальные военные действия, добывать важные разведданные в сложных условиях.
Министр также выразил признательность ветеранам разведывательной службы, их модернизационные разработки для молодого поколения, и поблагодарил сотрудников оборонных предприятий за их вклад в создание современных вооружений, укрепление научно-технического потенциала страны.
В завершении Белоусов пожелал всем разведчикам здоровья, развития и новых успехов во имя России.
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил бойцов 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки на территории Донецкой Народной Республики.