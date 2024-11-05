Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Белоусов подчеркнул, что разведчики, продолжая традиции своих предшественников, играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, демонстрируя отвагу и героизм. История российской военной разведки насчитывает множество успешно завершенных операций, которые не только способствуют повышению обороноспособности страны, но и позволяют своевременно реагировать на потенциальные военные действия, добывать важные разведданные в сложных условиях.