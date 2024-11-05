ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Работино

Российские войска предотвратили две попытки наступления украинской армии к северу от населенного пункта Работино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета Общероссийской палаты и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.