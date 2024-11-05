ВС России отбили контратаки ВСУ севернее Работино

Российские войска предотвратили две попытки наступления украинской армии к северу от населенного пункта Работино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета Общероссийской палаты и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
Владимир Рогов рассказал, что российские силы успешно сорвали две контратаки противника на ореховском направлении, заставив его отступить.
Украинские войска атаковали с помощью крупных групп личного состава и использовали артиллерию вместе с ударными беспилотниками, подобной активности на этом участке ранее замечено не было, добавил он.
Ранее Рогов информировал, что российские бойцы прорвали оборону ВСУ севернее села Работино на ореховском направлении. Была освобождена территория площадью до 10 квадратных километров.