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Т-80БВМ Восточной группировки сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи танков Т-80БВМ Восточной группировки ВС России сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Источник: Александр Река/ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российская разведка заметила скопление живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения. После проверки и уточнения разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по намерившемуся атаковать противнику.

«Точным огнём танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций планировавшаяся атака формирований ВСУ была сорвана, противник понёс потери в живой силе и технике», — заявили в министерстве.

Ранее ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.