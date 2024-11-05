Т-80БВМ Восточной группировки сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российская разведка заметила скопление живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения. После проверки и уточнения разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по намерившемуся атаковать противнику.
«Точным огнём танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций планировавшаяся атака формирований ВСУ была сорвана, противник понёс потери в живой силе и технике», — заявили в министерстве.
Ранее ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.
Кроме того, в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.