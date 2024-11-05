Глава Перми наградил героев СВО на концерте, посвященному Дню народного единства

«Вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указом Президента Российской Федерации Андрей Сергеевич, Андрей Анатольевич, Юрий Иванович были удостоены медали “За отвагу”. Эти герои являются гордостью нашей страны и примером для всех нас», — пишет мэр в социальной сети.