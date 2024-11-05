Глава Перми наградил героев СВО на концерте, посвященному Дню народного единства

Вчера, 4 ноября, в Перми состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, «Мы вместе». На мероприятии мэр Перми Эдуард Соснин наградил участников спецоперации. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.
«Вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Указом Президента Российской Федерации Андрей Сергеевич, Андрей Анатольевич, Юрий Иванович были удостоены медали “За отвагу”. Эти герои являются гордостью нашей страны и примером для всех нас», — пишет мэр в социальной сети.
Ранее «Комсомолка» писала, что 4 ноября в Пермском крае в честь праздника местные жители исполнили гимн на разных языках.