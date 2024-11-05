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Над Брянской областью сбили шесть украинских БПЛА

Атака совершалась с помощью аппаратов самолетного типа.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь шесть украинских БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — сказали в Минобороны РФ.