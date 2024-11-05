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19-летний боец из Березовского погиб на спецоперации в ДНР

В Березовском простятся с 19-летним бойцом СВО Алексеем Сурниным, погибшим в августе в поселке Желанное Ясиноватского района ДНР.

Об этом сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов.

Алексей закончил школу № 8 в Шиловке и поступил в техникум «Профи», где получил профессию повара-кондитера. Затем трудился на заводе железобетонных конструкций оператором многоточной сварки.

«Алексей всегда был самостоятельным и решительным человеком. После ухода из жизни мамы помогал сестре Екатерине, взявшей под опеку младшего брата Женю», — рассказал Евгений Писцов.

О своем решении уйти на спецоперацию он рассказал родным и невесте накануне отъезда. Он погиб 24 августа 2024 года во время боевого задания в поселке Желанное Ясиноватского района ДНР.

Простят с бойцом 5 ноября в Березовском. В 11:00 состоится траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы. В 12:00 пройдет отпевание. Похоронят Алексея в Почетном секторе Северного кладбища.

Ранее в селе Маминское Каменского района простились с 29-летним стрелком-штурмовиком Евгением Мещерягиным, погибшим на спецоперации.