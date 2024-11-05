19-летний боец из Березовского погиб на спецоперации в ДНР

Об этом сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов.
Алексей закончил школу № 8 в Шиловке и поступил в техникум «Профи», где получил профессию повара-кондитера. Затем трудился на заводе железобетонных конструкций оператором многоточной сварки.
«Алексей всегда был самостоятельным и решительным человеком. После ухода из жизни мамы помогал сестре Екатерине, взявшей под опеку младшего брата Женю», — рассказал Евгений Писцов.
О своем решении уйти на спецоперацию он рассказал родным и невесте накануне отъезда. Он погиб 24 августа 2024 года во время боевого задания в поселке Желанное Ясиноватского района ДНР.
Простят с бойцом 5 ноября в Березовском. В 11:00 состоится траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы. В 12:00 пройдет отпевание. Похоронят Алексея в Почетном секторе Северного кладбища.
Ранее в селе Маминское Каменского района простились с 29-летним стрелком-штурмовиком Евгением Мещерягиным, погибшим на спецоперации.