«Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах», — утверждает он.
По его словам, кладбища на Украине увеличились в двенадцать раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды.
Накануне фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов сообщил, что возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище.
Украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.
В августе украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.