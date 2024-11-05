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На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах», — утверждает он.

По его словам, кладбища на Украине увеличились в двенадцать раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды.

Накануне фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов сообщил, что возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище.

Украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.

В августе украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.