Экс-инженера УВЗ приговорили к 16 годам за передачу чертежей Украине

Напомним, супруги были задержаны в конце марта 2023 года. Изначально Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток за «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП). На выходе из спецприемника они были задержаны сотрудниками ФСБ уже за государственную измену (ст. 275 УК РФ), Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга принял решение об их аресте. Гособвинение запрашивало для Данила Мухаметова 17 лет колонии строгого режима и штраф 300 тыс. руб. по обвинению в госизмене.