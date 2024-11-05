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Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Мужчина отправился за «ленточку» добровольцем.

Источник: IrkutskMedia.ru

Рядовой, гранатометчик из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне спецоперации 9 марта текущего года. Юрию Дырдову было 38 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+), Юрий Викторович родился 8 января 1986 года в поселке Усть-Ордынский. После окончания СОШ № 1 поступил в энергетический техникум Иркутска, а затем отправился на срочную службу. После демобилизации Юрий Дырдов пробовал себя в разных профессиях, в том числе работал вахтовым методом, а также трудился на базе по резке металла.